RMC SPORT - Ponciroli: "Juve non brillante. Immenso Mandzukic"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, a RMC Sport Live Show ha parlato di Juventus-Valencia: "La Juventus non è apparsa molto brillante ed ha faticato molto nello sprigionare il potenziale che ha. Per fortuna si è acceso Ronaldo al momento giusto con il gol dell'immenso Mandzukic. Sono contento che sia stato lui a decidere la gara e a portare tre punti alla Juventus. Mario ha fatto tutto sono estasiato da lui. Prestazione sontuosa da parte di un giocatore meraviglioso. E' una serata perfetta per lui mentre la Juve dobbiamo rivederla perché ha sofferto un po' troppo".

Szczesny è tra i migliori al mondo?

"Non ci sono dubbi. Ha fatto una parata importantissima nella partita e non è la prima quest'anno. Sta sostituendo Buffon ma ha talento e può fare il portiere in una grande squadra perché ti devi far trovare pronto nell'unica occasione della partita e lui l'ha fatto. E' un portiere che può ancora migliorare specie nel gioco con i piedi".