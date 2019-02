© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Nella goleada dell'Inter contro il Rapid Vienna in Europa League ha segnato anche Andrea Ranocchia che nel dopo partita ha parlato anche ai microfoni di RMC Sport: "Sono contento di aver segnato e di aver contribuito alla vittoria della squadra. Sorteggio? Affronteremo qualsiasi squadra da Inter com'è giusto che sia. Icardi? Non so cosa ci dobbiamo aspettare ma noi dobbiamo solo pensare a giocare, del resto se ne occupano la società e l'allenatore. Noi dobbiamo rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare in campo. Questo passaggio del turno era un obiettivo e siamo contenti di averlo centrato. L'obiettivo in campionato è di arrivare al terzo posto, o forse più in alto, e di arrivare in fondo all'Europa League. Per i giocatori che abbiamo possiamo arrivare lontani ma dobbiamo rimanere concentrati sulla partita. Non è importante chi porta la fascia ma per arrivare in fondo a queste competizioni abbiamo bisogno di tanti capitani. Io sono interista e un grande professionista e questo connubio è vincente. L'interista è nato per soffrire ma quando si raggiungono degli obiettivi il tifoso interista se li gode più degli altri".