Bryan Cristante, centrocampista della Roma, dopo la vittoria in Champions League sul Porto ha parlato in zona mista anche ai microfoni di RMC Sport: "C'è tanta sfortuna nel gol preso ma l'importante era vincere la partita. Nel finale eravamo un po' sulla difensiva visto che eravamo in vantaggio ma abbiamo anche cercato di fare il terzo con qualche ripartenza. De Rossi è un grande giocatore e non serviva questa annata a dimostrarlo, in campo si fa sempre sentire. Giocare quando lo stadio è pieno è sempre molto bello. Lunedì dobbiamo dimostrare di essere guariti perché ogni partita fa storia a sé".