RMC SPORT - Strakosha: "Vittoria meritata. Ora il Sassuolo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Strakosha, portiere della Lazio, ha parlato in zona mista anche a RMC Sport dopo la vittoria biancoceleste in Europa League: "Abbiamo giocato bene meritando la vittoria. Non ci aspettavamo di qualificarci già ora ma abbiamo le qualità per fare anche questo tipo di cammino. Io sono sempre sicuro tra i pali perché ho una squadra e una difesa fortissima da quando sto alla Lazio. Sassuolo? Sarà una gara difficile perché giocano bene ma non abbiamo paura di nessuno e andremo lì per far bene. A me piace giocare sempre, poi decide il mister. Dobbiamo migliorare ancora e raggiungere l'obiettivo che ci è mancato l'anno scorso".