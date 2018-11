RMC SPORT - Strootman: "Potevamo fare meglio. Brutto periodo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Kevin Strootman, centrocampista del Marsiglia ed ex Roma, ha parlato anche a RMC Sport dopo la sconfitta dei francesi in Europa League: "E' bello giocare all'Olimpico anche se è stato diverso rispetto a quando ci giocavo con la Roma. La Lazio aveva meritato la vittoria all'andata mentre noi stasera potevamo segnare nel primo tempo e non l'abbiamo fatto, potevamo fare meglio. Siamo usciti dall'Europa League e adesso dobbiamo lavorare duro per vincere la prossima partita. Non ci aspettavamo un risultato così in Europa dopo la finale dell'anno scorso. Purtroppo è successo e dobbiamo uscire da questo momento difficile".