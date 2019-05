© foto di Imago/Image Sport

Arjen Robben lascerà il Bayern Monaco al termine di questa stagione insieme al gemello Franck Ribery. Il futuro dell'esterno offensivo olandese, però, è ancora avvolto da una fitta nebbia: l'ex Real Madrid non ha ancora sciolto le riserve su dove giocherà il prossimo campionato.

Cina esclusa - Robben ha dichiarato di aver ricevuto tante offerte, dall'Europa e non solo. L'unica destinazione che si sente di escludere è quella cinese, sentendosi ancora in grado di poter far bene in tornei più competitivi: "Ho sempre giocato ad alti livelli nella mia carriera e ho molte opzioni da valutare. Di sicuro non andrò in Cina", ha detto a ESPN.