Robben-Ribery, avanti ancora con il Bayern. Con il rimpianto Flash

In pochi giorni il Bayern Monaco ha ufficializzato i rinnovi dei due giocatori simbolo del club bavarese. Stiamo parlando di Arjen Robben e Frank Ribery, che hanno prolungato il loro contratto con i campioni di Germania fino al 2019. Un rinnovo senza dubbio meritato per chi ha trascinato il Bayern a tanti successi negli ultimi anni, tuttavia un riflessione è dovuta: Ribery è un classe '83, Robben è un anno più giovane. Due giocatori che ormai sono al termine della loro carriera. Ha senso continuare con due giocatori, che per quanto importanti, sono ormai sulla via del tramonto e lasciare partire un giocatore come Douglas Costa, nel pieno della sua carriera? Il brasiliano, dopo un periodo di ambientamento, ha trascinato la Juventus verso il titolo a suon di assist e prestazioni stellari. Forse, anche se è facile parlare con il senno di poi, il Bayern Monaco avrebbe dovuto puntare su Flash, un giocatore con ancora davanti tanti anni di carriera ad alti livelli.