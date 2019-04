Robben sconsolato: "Non so se giocherò un'altra partita con il Bayern"

© foto di Imago/Image Sport

Arjen Robben è sconsolato. L'esterno offensivo del Bayern Monaco non gioca dallo scorso 27 novembre, quando realizzò due reti nel 5-1 rifilato al Benfica in Champions. Ai microfoni di Sky Sports News, l'olandese ha dichiarato: "Non so se riuscirò a giocare un'altra partita con il Bayern Monaco. È frustrante non sapere esattamente quale sia il problema. Futuro? Ci sono state alcune offerte, ma io penso solo a tornare ad allenarmi con continuità, non ho ancora preso una decisione definitiva".