Roberto Torres beffa il Barcellona, contro l'Osasuna è 2-2

© foto di J.M.Colomo

Non è andato oltre il pareggio il Barcellona sul campo dell'Osasuna in una sfida valida per la terza giornata della Liga spagnola. La squadra di Valverde è stata beffata dalla doppietta di Roberto Torres, che ha aperto i conti al settimo minuti e li ha chiusi all'81esimo. Nel mezzo le reti di Fati, che ha stabilito un nuovo record di precocità con la maglia del Barcellona (clicca qui), e quella del brasiliano Arthur.

IL PROGRAMMA DELLA 3^ GIORNATA

Ieri:

Siviglia-Celta Vigo 1-1

Athletic Bilbao-Real Sociedad 2-0

Oggi:

Osasuna-Barcellona 2-2

Getafe-Alaves (ore 19)

Levante-Valladolid (ore 19)

Betis-Leganes (ore 21)

Domani:

Valencia-Maiorca (ore 17)

Atletico Madrid-Eibar (ore 19)

Espanyol-Granada (ore 19)

Villarreal-Real Madrid (ore 21)