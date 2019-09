Robertson chiude il profilo twitter dopo gli insulti per il fallo su Callejon

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Protagonista in negativo della sfida persa ieri sera dal Liverpool sul campo del Napoli, il terzino sinistro Andrew Robertson nella notte ha ricevuto tante critiche e insulti per il fallo in area su Callejon che ha permesso ai partenopei, a meno di dieci minuti dal termine, di sbloccare la partita dal dischetto.

Una reazione che al laterale inglese proprio non ha piaciuto e che l'ha portato nella giornata odierna a prendere una decisione: chiudere il sui profilo twitter.