Robertson ridimensiona Salah: "Non vale Leo Messi. Per ora"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex difensore del Liverpool Andrew Robertson, intervistato da Sky Sports UK, ha ridimensionato i tanti elogi ricevuti da Mohamed Salah, già autore di 36 gol e 12 assist in questa stagione: "Nessuno sta giocando bene come Salah in questo momento. Non solo in Inghilterra, in tutto il mondo. Però Salah ancora non ha raggiunto il livello di Messi. Ancora".