Brendan Rodgers nel mirino della stampa scozzese: l'addio al Celtic Glasgow, primo in Scottish Premiership per andare al Leicester City, fa discutere. L'allenatore ex Liverpool è stato accusato di ipocrisia dai tifosi e anche dall'ex punta Moussa Dembele, ora al Lione, che venne additato dall'allenatore per aver lasciato il club solo per soldi.