Il Manchester City è interessato a Rodri e l'interesse, stando a quanto riporta As, è ricambiato. Il centrocampista spagnolo avrebbe espresso il proprio gradimento per il club inglese, disposto a spendere l'importo della clausola (60 milioni di sterline) per strapparlo all'Atletico Madrid dopo una sola stagione. Il 22enne era stato prelevato nella scorsa estate dal Villarreal.