Rodrigo risponde a Correa: finisce 1-1 tra Valencia e Atlético Madrid

Il big match di questa giornata d'esordio della Liga non scontenta nessuno. Valencia e Atletico Madrid, in un Mestalla pieno in ogni ordine di posto, si dividono la posta in palio. Finisce 1-1, con il vantaggio iniziale di Correa su assist di Griezmann a cui ha risposto Rodrigo per il pareggio. Partita divertente a Valencia, un punto per uno che forse non fa male davvero a nessuno. Tant'è che il pubblico del Mestalla canta soddisfatto a fine gara.

Risultati

Girona-Valladolid 0-0

Real Betis-Levante 0-3

Celta Vigo-Espanyol 1-1

Villarreal-Real Sociedad 1-2

Barcellona-Alaves 3-0

Eibar-Huesca 1-2

Rayo Vallecano-Siviglia 1-4

Real Madrid-Getafe 2-0

Valencia-Atlético Madrid 1-1

Athletic Club-Leganes stasera, ore 22

