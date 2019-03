Rodrygo schiva il Real: "Non posso dire quando lascerò il Santos"

© foto di Imago/Image Sport

Giugno 2019 o gennaio 2020? È ancora incerta la data dell'approdo al Real Madrid del giovane talento brasiliano Rodrygo. L'esterno d'attacco del Santos, già fermato in anticipo dai blancos così come era successo con Vinicius, ha infatti parlato così del suo futuro: "Non posso rispondere a questa domanda, solo il tempo lo dirà. Si erano dette tante cose anche prima dell'arrivo di Vinicius in Europa... Quando andrò al Real lo vedrete, adesso non vale la pena parlarne". Lo riporta As.