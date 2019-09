Roma-Basaksehir, le probabili: sale Diawara, Dzeko dal 1'

Fischio d'inizio alle 21. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Esordio in Europa League per la Roma di Fonseca: all'Olimpico arriva l'Istanbul Basaksehir. Primo confronto assoluto tra due squadre che vivono un buon momento: i giallorossi sono reduci dal bel poker di domenica sul Sassuolo, mentre i turchi hanno pareggiato l'ultimo match in campionato, allungando a tre la serie di risultati ultimi consecutivi. Obbligatorio vincere, sfruttando anche il fattore campo: la Roma parte certamente da favorita per la vetta, ma il quadro del raggruppamento potrebbe complicarsi in caso di un passo falso già alla prima. L'altra contendente è infatti il Borussia Monchengladbach, avversario scomodo che in questo turno affronterà l'outsider Wolfsberger.

COME ARRIVA LA ROMA - Possibile avvicendamento tra i pali: potrebbe riposare Pau Lopez in favore di Mirante. Il turnover non dovrebbe riguardare soltanto la porta: per la destra resta in pole Florenzi, ma Santon è una pista viva. Sulla corsia opposta Spinazzola sembra in vantaggio su Kolarov. In mezzo si contendono due maglie Fazio, Juan Jesus e Mancini. Capitolo centrocampo: salgono le quotazioni di Diawara per lo slot accanto a uno tra Cristante e Veretout. Zaniolo farà presumibilmente da raccordo alle spalle di Dzeko, con il rifornimento sugli esterni di Kluivert (in rampa di lancio dopo il gol ritrovato con il Sassuolo) e Mkhitaryan. Leggermente più defilato Pastore, che rimane però in corsa.

COME ARRIVA L'ISTANBUL BASAKSEHIR - Buruk è costretto a rinunciare a Robinho, rimasto in Turchia per un problema fisico. Sale la candidatura di Arda Turan per sostituire il brasiliano, a completamento della trequarti condivisa con Visca e Aleksic, alle spalle di Crivelli. Caicara e l'esperto Clichy avranno il compito di sigillare la coppia centrale Skrtel-Epureanu, mentre Tekdemir dovrebbe agire al fianco di Topal.