© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In mixed zone, a fine gara contro il Porto, a Sky Sport, interviene il capitano della Roma, Daniele De Rossi. Queste le sue parole: "Continuare con Di Francesco? Mi auguro di sì. Non credo che la squadra debba dimostrare niente, ha sempre dimostrato di essere seria, ma se c’era bisogno di una dimostrazione è quella di stasera che significa che sta al 100% con la testa e col cuore. Siamo usciti l'anno scorso e abbiamo detto: col Var forse saremmo passati. Stavolta è un errore umano. Non possiamo parlare di errore di VAR, sarebbe stato epico, passare col 3-2. Risultato? Va accettato per quello che è. La modalità è terribile da accettare, non abbiamo fatto una partita perfetta ma ho visto un gruppo di uomini seri che ci tenevano tanto, non meritavamo questo. Dovevamo vincere 2-0 all’andata, oggi hanno fatto meglio loro. Se facciamo 6 punti nelle prossime partite saremo più vicini al quarto posto, forza. Piangiamo stasera ma da domani si lavora".