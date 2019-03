© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Roma, Daniele De Rossi, ha parlato a Sky Sport, dopo la gara persa per 3-1 contro il Porto. I giallorossi sono eliminati dalla Champions League: "Va accettato, uscire in questo modo è terribile. Non abbiamo fatto una partita perfetta ma ho visto un gruppo di uomini seri che ci tenevano tanto, non meritavamo questo. Dovevamo vincere 2-0 all’andata, oggi hanno fatto meglio loro. Var? Non ho visto, qualcuno ci ha detto che il rigore di Manolas ci poteva essere. Sono fierissimo di questi giocatori, a volte siamo un po’ addormentati. Oggi abbiamo mantenuto la tensione alta, il Porto è una squadra forte. Per la prestazione meritavamo nei 120′ di passare questo turno. Infortunio? Penso di essermi stirato. Di Francesco? Deciderà lui e la società".