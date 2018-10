Roma, Di Francesco: "Spero sia la strada giusta. Dzeko straordinario"

La Roma batte 3-0 il CSKA Mosca e riscatta con la vittoria in Champions, le delusione per il passo falso in campionato con la Spal, Al termine del match dello stadio Olimpico, il tecnico giallorosso ha commentato il successo ai microfoni di Sky Sport: "Avevamo inanellato ottime partite prima della Spal, ma alle prime difficoltà abbiamo perso il filo logico del nostro gioco. In questa gara abbiamo fatto tante cose interessanti, anche soffrendo perché inizialmente erano bravi a trovare gli uomini tra le linee. Poi abbiamo preso le misure creando tante situazioni favorevoli. Mi auguro che sia una strada da cui partire perché la prestazione di sabato mi ha sorpreso. A volte può calare l'attenzione, ma il calcio non ti permette di abbassare la guardia. Le partite si preparano durante la settimana, non si può pensare di arrivare due ore prima a farlo. Con la SPAL ho avuto questa sensazione e non deve capitare. Se avessimo vinto 5-1 non avremmo rubato; abbiamo creato tanto e dobbiamo migliorare nel non concedere nulla".

La prestazione di Dzeko? “Se avesse fatto gol anche domenica sarebbe stato meglio. Lui è un giocatore straordinario quando è in giornata che permette di alzare anche la palla nei momenti di difficoltà riuscendo a far giocare anche i compagni. E' un grande professionista, a volte da la sensazione di essere svogliato ma non è così. Quando c'è con la testa, però, è determinato. Ho la sensazione che preferisca giocare di sera.

E' stata una vittoria sofferta? “C'è sempre qualcosa da migliorare, in campionato non abbiamo avuto continuità e venivamo da rsultati negativi. A volte le certezze arrivano attraverso le vittorie. Se adiamo a guardare i dati abbiamo recuperato 13 palloni nella metà camo avversaria, segno che ravamo aggressivi. Volevamo il terzo gol, ho visto tante cose positive e non sempre si possono dominare la pertite, ma già farlo per molto tempo è un ottimo risultato.

La sostituzione di Pellegrini? "Pellegrini è uscito precauzionalmente, soltanto perché era stanco".