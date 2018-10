Roma, Dzeko: "Contento per la tripletta. Il ritiro ci ha fatto bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Edin Dzeko, attaccante della Roma, ai microfoni di Sky Sport subito dopo la vittoria contro il Viktoria Plzen con il bosniaco autore di una tripletta. "E' stata la prima tripletta in Champions League e sono contento. Sicuramente il ritiro ci ha fatto bene, non siamo ancora nemmeno vicino al nostro massimo. Queste tre partite ci danno ancora più fiducia, dobbiamo dare sempre di più. Mi piace avere tanti palloni giocabili in avanti. Real Madrid? Sorpreso della sconfitta ma in Champions tutte le partite sono difficili. Adesso con CSKA sarà importantissimo".