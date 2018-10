Roma, Dzeko: "Oggi abbiamo dato di più, serve più continuità"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Edin Dzeko, attaccante della Roma, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria con doppietta contro il CSKA Mosca. "La Champions è la competizione più bella, è difficile dare una spiegazione perchè tre giorni fa dovevamo vincere e fare di più. Oggi abbiamo dato di più, sicuramente ci serve più continuità. Dovevamo vincere anche perchè dobbiamo guardare prima il secondo posto, a Mosca non si dovrà perdere. Abbiamo capito che contro la Spal abbiamo sbagliato, non è mai facile vincere e ci serve anche più qualità in campo. Negli ultimi due anni stiamo facendo benissimo in Champions League, posso fare meglio pure io".