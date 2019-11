Roma, Kluivert: "Sono contento per me e per il risultato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Justin Kluivert ha parlato a Sky Sport dopo la roboante vittoria in casa del Basaksehir: "Penso che oggi abbiamo giocato molto bene come squadra. Nel primo tempo abbiamo fatto 3 gol, per noi è una vittoria importante perché la partita era difficile. Nel secondo tempo abbiamo rallentato e controllato la partita. Vincere anche qui era difficile, sono contento".



La crescita personale?

"Sono contento ma posso fare ancora meglio. Devo continuare così. Cerco di migliorare sia in allenamento che in partita, cerco di stare calmo quando sono davanti al portiere"

Fonseca?

"Sono molto felice, soprattutto quando gioco tutta la partita".