© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Roma, Diego Perotti, ha parlato a Sky Sport, dopo la gara persa contro il Porto. Queste le sue parole: "Meritavamo di più, loro sono una buona squadra con la spinta due tifosi. Dispiace perché abbiamo avuto possibilità di fare il gol per chiudere la partita. Di Francesco? Noi abbiamo sempre dato tutto non solo per lui, ma per tutti. A nessuno piace perdere o uscire dalla Champions League. Siamo tutti con lui, è un momento brutto per tutti. Lui dovrà prendere una decisione".