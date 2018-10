Roma, senti Conceiçao: "Herrera? Devo accettare decisioni presidente"

Il tecnico del Porto, Sergio Conceiçao, si è detto ormai rassegnato per il futuro di Hector Herrera, obiettivo di mercato della Roma e prossimo all'addio in scadenza di contratto: "L’anno scorso è successa la stessa cosa con un altro giocatore (Marcano, ndr). Il presidente Pinto da Costa è sovrano: accettiamo e non commentiamo le sue decisioni".