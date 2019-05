Romania, 26 convocati per le qualificazioni a Euro 2020: due "italiani"

26 convocati dal tecnico della Romania Cosmin Contra per le sfide contro Norvegia e Malta valide per le qualificazioni a Euro 2020 e in programma il 7 e 10 giugno. Due gli italiani che fanno parte della lista: Radu e Pușcaș.

PORTIERI: Ciprian Tătărușanu (Nantes,), Silviu Lung (Kayserispor), Ionuț Radu (Genoa)

DIFENSORI: Romario Benzar (FCSB), Cristian Săpunaru (Kayserispor), Dragoș Grigore (Ludogorets), Ionuț Nedelcearu (FC Ufa), Iulian Cristea (FCSB), Alin Toșca (PAOK), Nicușor Bancu (U Craiova 1948 CS)

CENTROCAMPISTI: Alexandru Chipciu (Sparta Praga), Dorin Rotariu (Astana), Ciprian Deac (CFR Cluj), Dennis Man (FCSB), Tudor Băluță (FC Viitorul), Răzvan Marin (Standard Liegi), Paul Anton (Krylia Sovetov), Alexandru Cicâldău (U Craiova 1948 CS), Dan Nistor (Dinamo Bucarest), Alexandru Maxim (Mainz), Gheorghe Grozav (Kisvárda FC), Nicolae Stanciu (Al-Ahli), Ianis Hagi (FC Viitorul)

ATTACCANTI: Claudiu Keșeru (Ludogorets), George Țucudean (CFR Cluj), George Pușcaș (Palermo)