Romania, il medico sociale: "Chiriches già a buon livello, è un guerriero"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete', è intervenuto Claudiu Stamatescu, medico sociale della Nazionale rumena che ha commentato il rientro in campo di Vlad Chiriches con la maglia del Napoli. “Ieri ho visto la sfida contro lo Zurigo e ho seguito in particolare la prova di Chiriches. Sono contento che, dopo cinque mesi di recupero, abbia giocato una partita e la sua prestazione è stata positiva. Sono davvero soddisfatto perché, dopo un infortunio così grave, direi che è già ad un buon livello. E' stato un recupero soddisfacente. Chiriches convocato dalla Romania? Per un infortunio come quello di Vlad, il recupero va dai 4 ai 6 mesi, poi dipende dal giocatore, ma esser tornato dopo 5 mesi testimonia l'ottimo lavoro svolto dal dottor De Nicola. E' vero, ieri ha giocato solo 60 minuti, ma è normale. Dal punto di vista medico Chiriches è completamente recuperato, ora dovrà trovare la condizione fisica ottimale e prima della gara della Nazionale rumena contro la Svezia ci sarà ancora un po' di tempo per cui siamo fiduciosi: speriamo di averlo al 100%. Vlad è un guerriero, non si risparmia mai e quando gioca a calcio mette sempre tutto se stesso. I suoi infortuni infatti sono quasi tutti seri: tutti da contatto. Non si fa male da solo, si butta in ogni contrasto”, ha detto.