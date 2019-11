Romania, poker del Cluj in campionato: rivali della Lazio in testa

© foto di Alberto Fornasari

Vince nettamente il Cluj nell'anticipo della diciassettesima giornata del campionato rumeno. Gli avversari della Lazio in Europa League battono 4-0 il Chindia Targoviste, grazie alle reti di Itu, Bordeianu (doppietta) e Camora. Con questo successo, il Cluj consolida il primato in vetta alla classifica e vola a quota 34, cinque lunghezze in più del Viitorul Constanta.