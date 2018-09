Ronaldinho incorona Messi: "Il migliore della storia, spero giochi altri 20 anni"

© foto di Alberto Fornasari

Ronaldinho incorona Leo Messi. Il campione brasiliano, intervistato da Sport, ha parlato così della stella del Barcellona, del dualismo con CR7 e di Coutinho: "Messi è il migliore della storia. Nessuno ha fatto quello che ha fatto Messi, spero giochi per altri 20 anni. Dopo il suo ritiro, andrà ritirata la maglia numero 10. Messi o CR7? Per me non è questione di quale dei due sia più completo, ma di gusti - aggiunge -. Mi piace guardare lo stile di gioco di Messi. Cristiano è invece molto completo. Coutinho? Ci sono giocatori con i quali ho avuto modo di giocare, altri con i quali mi sarebbe piaciuto: Coutinho è uno di questi".