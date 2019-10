Ronaldinho incorona Vinicius: "Sarà presto tra i migliori al mondo"

"Vinicius sarà presto tra i migliori al mondo - ha dichiarato Ronaldinho durante una conferenza stampa per presentare un partita amichevole tra ex calciatori che si giocherà domani a Bogotà - E' già molto forte e presto sarà tra i top player". Poi sul Brasile e la Nazionale si augura che possa tornare a "vincere titoli importanti" come il Mondiale che lui ha vinto nel 2002 in Corea-Giappone.