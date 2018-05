Ronaldo, il mito a un passo. Può essere l'unico a vincere 5 Champions

© foto di Insidefoto/Image Sport

Cristiano Ronaldo potrebbe diventare il primo giocatore nella storia a vincere per 5 volte la Champions League da quanto è così denominata. Calcolando invece anche la vecchia Coppa dei Campioni il recordman è Francisco Gento, riuscito a vincere il titolo per 6 volte. Seguono a quota 5 ben 7 giocatori del Real Madrid che vinse consecutivamente il titolo dal 1955 al 1960, più i milanisti Alessandro Costacurta e Paolo Maldini. Ronaldo ha alzato la coppa dalle grandi orecchie per la prima volta nel 2008 con la maglia del Manchester United e successivamente nel 2014, 2016 e 2017 col Real Madrid.