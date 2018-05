Ronaldo incerto, Messi sicuro: "Barça la mia unica squadra in Europa"

© foto di J.M.Colomo

Se Ronaldo mette in dubbio il suo futuro al Real Madrid, Lionel Messi giura per l'ennesima volta amore al Barcellona, almeno in Europa. Queste le sue parole a Canal 13: "Ogni giorno che passa ho sempre più chiaro che il Barcellona sarà la mia unica squadra in Europa. Poi vedrò se avrò voglia di giocare in Argentina, ancora non lo so. In ogni caso, lo farei esclusivamente al Newell's. Era questo il mio sogno da bambino, mi piacerebbe coronarlo anche solo per sei mesi".