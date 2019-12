© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Wayne Rooney è pronto per tornare in campo. E potrebbe farlo già giovedì, nella gara che il suo Derby County giocherà contro il Barnsley. Questo il pensiero di Wazza a Sky Sports UK: "Ho un contratto di 18 mesi. Se posso andare anche oltre? Dipenderà da molte circostanze, da come starà il mio corpo e da cosa penserà il Derby dell'anno e mezzo vissuto insieme. Mi sento bene, sono stato fortunato nell'arco della mia carriera visto che non ho avuto infortuni muscolari gravi. E in due anni non ho saltato un allenamento. Giocherò fin tanto che il mio corpo me lo permetterà. Avevo firmato questo contratto in estate, ora sono pronto per giocare e non vedo vermaente l'ora. Cosa posso portare in campo? Ripeto, il mio corpo è pronto per giocare. Mi sento bene. Posso portare qualità ed esperienza alla squadra. Credo che la qualità ed il livello siano simili a quelli della MLS".