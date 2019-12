© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da gennaio partirà l'avventura di allenatore-giocatore del Derby County di Wayne Rooney. L'ex attaccante del Manchester United è convinto di poter dire ancora la sua nel calcio inglese: "Sentivo ancora che avrei potuto farlo quando ero all'Everton, ma altre persone hanno preso le loro decisioni in merito. Ora la mia ambizione è quella di riportare il Derby in Premier League e spero di fare la mia parte. Ryan Giggs è stato in grado di giocare nei suoi ultimi anni in Premier League e Gareth Barry dice che vuole farlo fino a 40 anni. È importante capire il calcio. Non si tratta solo di correre, si tratta di usare la testa per giocare".