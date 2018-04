Rosenborg, Zekhnini: "Voglio giocare più partite possibili"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rafik Zekhnini, attaccante che la Fiorentina ha ceduto ieri al Rosenborg, ha parlato al sito ufficiale del club norvegese. "La gente pensa che sia affamato e voglia mettermi in mostra. Sì, è così: voglio giocare più partite possibili e spero di essere già in campo domenica contro il Molde. Non vedo l'ora di poter giocare qui".