© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex stella del Monaco e del Paris Saint-Germain, Jerome Rothen, a RMC Sport ha parlato di Mauro Icardi. "E' un super giocatore, è un rinforzo di quelli di peso. Però non nasconde certo la mancanza di innesti in altre posizioni chiave: Kehrer titolare mi confonde, Draxler doveva partire e invece è sempre qui. Ok, bene Icardi e Neymar è rimasto ma non ho visto un mercato coerente".