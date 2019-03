Rothen: "Fonte certa, Griezmann andrà al Barcellona il prossimo anno"

© foto di Imago/Image Sport

Jerome Rothen, ex calciatore di Monaco e Paris Saint-Germain, oggi commentatore, non ha dubbi: "Lo posso direda fonte certa, Antoine Griezmann andrà al Barcellona la prossima stagione". Queste le sue dichiarazioni all'emittente francese RMC Sport sul futuro dell'attaccante dell'Atlético Madrid. Già in mattinata Mundo Deportivo aveva aperto con l'intenzione del giocatore di ridursi notevolmente l'ingaggio pur di trasferirsi in Catalogna.