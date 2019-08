Roy Hodgson su Cahill al Palace: "Lo volevamo dall'inizio, gran colpo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Conferenza stampa di Roy Hodgson, tecnico del Crystal Palace, in vista della gara contro l'Everton ma anche per accogliere i nuovi acquisti. "James McCarthy è stato un obiettivo fin dall'inizio: ci sono stati problemi con i Toffees, poi risolti, e siamo felici di averlo. Lo stesso vale per Camarasa". Le Eagles hanno preso anche lo svincolato deluxe, Gary Cahill. "Avevamo gli occhi su Gary dall'inizio della finestra. Non eravamo gli unici, perché è un giocatore affamato, voglioso di giocare dopo l'ultima annata. Ci rinforza, tanto, è un gran colpo per noi".