Rudiger si scusa con Pavard: "Il fallo non era intenzionale"

"Mi dispiace per Pavard. Il fallo non era intenzionale". Antonio Rudiger si scusa pubblicamente con il terzino della Francia, dopo avergli lasciato i segni dei tacchetti sul collo nel corso della sfida di Nations League tra la Germania e i Blues campioni del mondo. "Mi sono scusato con lui subito - scrive il difensore tedesco su Twitter - Ora voglio augurargli una pronta guarigione". Il fallo è avvenuto dopo appena 3' di gioco.



Sorry for @BenPavard28, it wasn't intentional. I have apologized to him right after it happened and I also want to use this opportunity to wish him a speedy recovery! 🙏🏾🇩🇪🇫🇷

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) 7 settembre 2018