Russia bandita da tutte le competizioni. Federcalcio: "Aspettiamo la FIFA"

A seguito della squalifica per 4 anni da tutte le compeitizioni sportive decretata dalla WADA (Agenzia mondiale antidoping) nei confronti della Russia, arriva la risposta della Federcalcio russa che fa sapere: "La RFS non ha ancora ricevuto una posizione ufficiale della FIFA sulla decisione della WADA. Monitoriamo attentamente il rispetto della poltiica antidoping e speriamo non ci siano restrizioni da parte della FIFA nei confronti delle nostre squadre, nonché per l'organizzazione di eventi in Russia". L'ex vice-presidente FIFA, Vyacheslav Koloskov, si è detto fiducioso che la squalifica non toccherà il calcio.