Russia, lo Zenit vince di misura: Marchisio-gol contro l'Akhmat Grozny

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vince e resta in testa alla classifica lo Zenit San Pietroburgo che in campionato ha battuto 1-0 l'Akhmat Grozny. Decisivo in questo successo il calcio di rigore firmato da Claudio Marchisio partito titolare e a segno al 31'. Nella ripresa espulso Paredes per doppio giallo ma con questo successo lo Zenit vola a 31 punti in classifica, a +7 sulla Lokomotiv Mosca seconda. Secondo gol con lo Zenit invece per il Principino.