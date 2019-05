Russia, Lokomotiv Mosca-Ural finale di coppa

© foto di Imago/Image Sport

Sarà Lokomotiv Mosca-Ural la finale di Coppa di Russia 2019. I "ferrovieri" hanno superato per 2-0 il Rostov nel ritorno della semifinale giocata ieri sera, dopo il 2-2 dell'andata. L'Ural pareggia contro l'Arsenal Tula per 2-2 e accede all'atto conclusivo grazie al successo nella partita d'andata per 1-0. La finale si giocherà in gara unica il 22 maggio.