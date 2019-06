Russia-San Marino, le formazioni ufficiali: Golovin titolare nel tridente russo

© foto di Imago/Image Sport

Alle 18 scenderà in campo la Russia che in casa ospiterà San Marino per la sfida valida per le qualificazioni agli Europei 2020. La squadra di Čerčesov, si schiererà con un 4-3-3 e il tridente formato da Golovin, Dzyuba e Aleksei Miranchuk. San Marino invece opterà per un 4-2-3-1 con Mularoni, Rinaldi e Palazzi alle spalle di M. Vitaioli.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

RUSSIA (4-3-3): Guilherme; Mário Fernandes, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zobnin, Ozdoev, Anton Miranchuk; Golovin, Dzyuba, Aleksei Miranchuk.

SAN MARINO (4-2-3-1): Bendettini; Grandoli, F. Vitaioli, Cevoli, Manuel Battistini; Golinucci; E. Golinucci; Mularoni, Rinaldi, Palazzi; M. Vitaioli.