Russia, Zenit batte Dinamo Mosca e si avvicina al titolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zenit vicino al titolo in Russia. Successo per 2-0 per la squadra di Semak contro la Dinamo Mosca e vantaggio sulla Lokomotiv Mosca che resta di 8 lunghezze, quando mancano 5 giornate alla fine. Di Dzyuba e Azmoun le due reti, segnate entrambe nella ripresa. Questa la classifica:

Zenit 54

Lokomotiv Mosca 46

CSKA Mosca 44

Krasnodar 43

Spartak Mosca 39

Orenburg 35

Rostov 35

Arsenal Tula 35

Akhmat Grozny 34

Rubin Kazan 31

Ural 30

Dinamo Mosca 28

Krylya Sovetov 27

Ufa 22

Anzhi 19

Yenisey 13