Ryan Sessegnon non ha dubbi: preferenza netta per il Tottenham

© foto di Federico De Luca

Ryan Sessegnon ha già scelto la sua prossima destinazione. Come riporta il Daily Mail, il talentoso laterale classe 2000 del Fulham avrebbe infatti espresso una preferenza netta per il Tottenham. Gli Spurs, d'altronde, sono stati la prima squadra a seguire con interesse il giovane giocatore, valutato oggi 40 milioni di euro e accostato alle big inglesi (e non solo) in vista della prossima stagione.