© foto di Federico De Luca

L'allenatore dello Slavia Praga Jindrich Trpisovsky ha presentato così in conferenza stampa la prossima gara di Europa League contro il Siviglia: "Il Siviglia viene da delle vittorie importanti, soprattutto in casa. È una squadra molto forte offensivamente, con un terminale di livello assoluto come Ben Yedder. Li abbiamo studiati a lungo e siamo convinti che in casa loro partiranno subito forte. Sarà importante contrastare il loro gioco, senza dare ai biancorosso il tempo di pensare e impostare, e allo stesso tempo anche attaccarli. Vogliamo strappare un buon risultato in vista del ritorno a Praga".