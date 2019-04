Sabato sarà di nuovo City-Spurs. Pochettino: "Siamo ancora inebriati"

Dopo la spettacolare sfida di ieri nei quarti di Champions League, Manchester City e Tottenham sono pronte a sfidarsi nuovamente. Sabato alle 13.30 infatti all'Etihad le due squadre si affronteranno di nuovo nella 35esima giornata di Premier League. Ed il tecnico Spurs Mauricio Pochettino, nella giornata di oggi, ha parlato in conferenza stampa: "Siamo tutti stanchi dopo una folle ed incredibile notte di Champions. Abbiamo dormito poco, ma l'entusiasmo ci aiuta ad essere forti e a ritrovare le energie. Dobbiamo prepararci per una nuova battaglia col City. Come far restare concentrati i giocatori? E' difficile farli smettere di pensare al risultato di ieri. Sicuramente alcuni non potranno giocare, ma dovremo comunque lottare per i 3 punti. Sissoko? Non sono ottimista, ma valuterò domani. La squalifica in Champions di Son? Se starà bene sabato giocherà sicuramente, posso dire questo. La storica semifinale? Non abbiamo ancora realizzato, in realtà stiamo ancora vivendo quel sogno. Siamo orgogliosi di quanto fatto fino ad ora, ma da qui alla fine della stagione c'è ancora tanto da fare".