Il Saint-Etienne, penultimo in Ligue 1 con appena cinque punti conquistati in sette giornate di campionato, è finito nel mirino dei suoi stessi tifosi. La contestazione è avvenuta in maniera civile nell'ultima conferenza stampa dell'allenatore Printant: un gruppo di tifosi, i Green Angels, s'è auto-invitato in sala stampa e ha chiesto le dimissioni dalla presidenza del suo Romeyer-Caiazzo. L'ambiente attorno e Les Verts si fa sempre più incandescente.