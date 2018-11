Saint-Etienne, Gasset: "Frustrante perdere un derby speciale con l'OL"

© foto di Federico Gaetano

Jean-Louis Gasset, allenatore del Saint-Etienne, dopo il k.o. rimediato sul campo dell'Olympique Lione è intervenuto in conferenza stampa: "Siamo frustrati. Frustrati perché non siamo riusciti a passare in vantaggio dopo il nostro ottimo primo tempo. Bisogna proseguire in quel modo, non ce l'abbiamo fatto. Il Lione praticamente ha calciato una sola volta. Sapevamo che questo è un match speciale, si tratta di un derby, avremmo dovuto fare risultato. Ma non ho nulla da ridire ai miei calciatori".