"Il sogno della Champions League ...non solo sulla Playstation" titola L'Equipe oggi in edicola in riferimento al Saint-Etienne, squadra fra le più gloriose di Francia ma che non partecipa al massimo torneo continentale dalla stagione 1981/82. Questa sera contro il Montpellier ha l'occasione di passare provvisoriamente al terzo posto, che varrebbe i preliminari. Il Lione, quando mancano tre giornate alla fine, ha un solo punto di vantaggio.