© foto di Federico De Luca

Claude Puel, allenatore del Saint-Etienne, ha parlato in vista della sfida di Europa League prevista contro l'Oleksandriya: "E' una partita importante anche se in linea di principio tutte lo sono. Quello che mi interessa è che la squadra metta in campo gli ingredienti giusti. La cosa principale è concentrarsi al massimo e provare a passare i momenti buoni e meno buoni, uno dopo l'altro. Per noi l'Europa League resta un obiettivo. Dobbiamo mantenere il morale alto e progredire. Se sono emozionato? Sono troppo vecchio per eccitarmi. Tutte le partite sono la mia priorità".